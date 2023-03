¡Ya encontraron su auto! No hay detenidos por el robo a Natalie

Tras el tremendo susto que pasó la presentadora de Tu Mañana Natalie Harris, esto luego que unos tres sujetos la atacaran para robarle su auto, autoridades informaron que lograron ubicar el auto.

Por lo que se pudo conocer se logró ubicar su vehículo en Cerro Viento.

Según indica Natalie, a eso de las 10 de la noche tras salir de una obra de teatro y mientras llegaba a su casa en Chanis, al salir del auto, la encañonaron, la mandaron a salir, esto mientras hablaba en voz alta para dar aviso a los vecinos.

"Me preguntaban por el celular, lo vieron en el auto y en ese momento se montaron y se fueron. De ahí entré a la casa, llamé a la Policía, luego me trasladé a la Fiscalía para interponer la denuncia. La verdad debo dar las gracias, porque me atendieron bien, me sentí segura. Hasta un patrulla me cuidó posteriormente", contó.

Al ser consultada sobre la apariencia de los asaltantes recalcó que pudo ver a tres tipos, que usaban mascarilla, por lo que se le hace complicado identificarlos. "Solo vi un arma que era el que me apuntaban a la sien, tenían hoodies", afirmó.

Por el momento no hay personas detenidas por este caso.

Unidades policiales tras acciones operativas recuperan un vehículo en el corregimiento de Juan Díaz, el cual mantiene denuncia por el delito Contra el Patrimonio Económico en la modalidad Robo. #DenunciaElDelitoAl104 pic.twitter.com/l9yfFNrn8x

— Policía Nacional (@ProtegeryServir) March 23, 2023

