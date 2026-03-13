¡Ya quedó domesticado! Barceló y María celebran su primer mes juntos

Barceló y María del Pilar celebraron su primer mes juntos con una celebración romántica que terminó en ponchera.

El compa sorprendió a su novia con una decoración llena de miles de pétalos de rosas rojas que formaban un camino desde la entrada de la casa hasta una habitación especial.



Además de rosas, se pudo ver velas, globos y corazones.

Ese detalle lleno de amor María del Pilar lo disfrutó y parecer ser que la relación va viento en popa.