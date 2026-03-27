Show - 27/3/26 - 03:22 PM

Yailín habla tras salir: "Esto me dolió, me hizo más fuerte y me transformó"

En un comunicado agradeció a Dios, su familia, fanáticos y los medios comunicación por “alza la voz cuando más lo necesitaba”, en un proceso que la “hizo más fuerte”.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante Yailin La Más Viral finalmente salió de prisión la tarde de este viernes 27 de marzo, tras permanecer encerrada tres días.

El magistrado determinó que ella debía pagar una fianza de 8.400 dólares, de acuerdo con lo reportado por Los Angeles Times.

A su salida del Centro de Atención y Privación de la Libertad Provisional San Luis, Yailin La Más Viral brindó sus primeras declaraciones. “Yo estoy bien, yo estoy bien, me siento bien”, aseguró.

La intérprete dijo que se dirigía a su casa, recalcó que se siente “bien” y agradeció por las bendiciones que le dedicaron los miembros de la prensa.

En un comunicado agradeció a Dios, su familia, fanáticos y los medios comunicación por “alza la voz cuando más lo necesitaba”, en un proceso que la “hizo más fuerte”.

La nota de prensa de Jorgina Guillermo Díaz, fue tras salir de la cárcel preventiva de San Luis, tras pagar la fianza, por su vinculación de posesión ilegal de dos armas de fuego, halladas durante operativo de contaminación sónica de la Policía Nacional, en el interior de su vehículo.

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“Hoy no escribo desde la perfección, escribo desde lo vivido, desde lo que dolió… y también desde lo que me levantó”, puntualizó. 

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