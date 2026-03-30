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Yailin promete ayudar a una mujer presa tras su lío con dos armas

Yailin había dicho anteriormente que lo sucedido con las autoridades que le encontraron dos armas en su vehículo la afectó mucho y aprendió a valorar lo importante de la vida.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante urbana Yailin la más viral, anunció que ayudará legalmente a una mujer que conoció en prisión, debido a que no cuenta con recursos ni una defensa adecuada.

La artista aseguró que su experiencia en la cárcel la motivó a apoyar a otras mujeres en situaciones similares y dar un giro positivo a su vida.

Yailin había dicho anteriormente que lo sucedido con las autoridades que le encontraron dos armas en su vehículo la afectó mucho y aprendió a valorar lo importante de la vida. 

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