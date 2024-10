Yemil aparece con plena y pregón: “El que te preñó fue el Yeyo”.

El "Maleante Caro" Yemil prendió las redes otra vez, esto luego que su expareja Tatiana Vélez y Luis Durango Jr. anunciaran su compromiso, lo que ha causado muchas especulaciones y le mete más sazón al futuro de esta pareja.

“Yemil”, quien actualmente cumple una condena de seis años y tres meses de prisión, fue pareja de Vélez, una relación muy tóxica, al punto que el famoso fue denunciado por violencia de género, caso por el cual fue encontrado culpable.

Aunque sus redes dicen que no las maneja él y todo se trata de algo hecho por su equipo de trabajo, seguidores afirman que en alguna parte tiene que estar enterado y dar el "go" para hacer este tipo de publicaciones.

Lo que llamó la atención es la canción, la cual lleva por título “Por Face Time” y que en su letra hace supuestamente algunas alusiones bastante llamativas de su relación con Vélez.

“Todos saben que lo nuestro es adictivo”, “Volvimos sin motivos, nunca usé preservativo”, “El que te preñó fue el Yeyo”, “Lo nuestro fue muy tóxico para esta era” y “Eras muy perra y yo el de las bisneras”, son algunas de las frases del polémico tema.

"Apareció el que controla a la Vélez", "Llegó el man de los bombazos", "Shakiro otra vez, no creo que le dure ese matrimonio", "Tatiana, mejor deja a ese man en su mundo, no le metas mente", "El Yeyo sabe que aún lo ama", "Esto es pégame, no me dejes, vuelvo contigo", le han dicho.

Y tal como se dijo, la disquera informó que tiene un EP guardado del artista y que dará mucho que hablar.

Tatiana no se ha referido al próximo lanzamiento de su expareja.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio