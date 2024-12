“Y.M.C.A.” no es un himno gay. Creador se cabreó y pondrá demandas

Victor Willis, letrista y cantante principal de Village People ha criticado la “falsa suposición” de que el mayor éxito de la banda, “Y.M.C.A.”, es un “himno gay”, además, indicó que empredará acciones legales por querer sacar de contexto su canción.

“Esta suposición también se basa en el hecho de que la Y.M.C.A. aparentemente se estaba utilizando como una especie de lugar de encuentro gay y dado que uno de los escritores era gay y algunos de los Village People son homosexuales, la canción debe ser un mensaje para las personas homosexuales. A eso digo una vez más: saquen sus mentes de la alcantarilla. No lo es”, dijo,

Según Willis, quien dirigió a la banda disco de los 70 y escribió la canción con el productor Jacques Morali, detalla que no fue escrita con la comunidad gay en mente – y que aquellos que sugieren lo contrario podrían pronto enfrentar acciones legales, inndicó el medio CNN.

“Ha habido mucha conversación, especialmente últimamente, sobre que Y.M.C.A. es de alguna manera un himno gay”, reveló Willis, quien escribió la letra del éxito de 1978, en Facebook el lunes.

“Como he dicho numerosas veces en el pasado, esa es una falsa suposición basada en el hecho de que mi compañero de escritura era gay, y que algunos (no todos) los de Village People eran homosexuales, y que el primer álbum de Village People trataba totalmente sobre la vida gay", recalca.

La canción, del tercer álbum de estudio de la banda llamado “Cruisin’”, ha atravesado los años como un himno informal de la comunidad LGBTQ, pero ha sito recientemente adoptada por Donald Trump, quien la utilizó en mitines de campaña presidencial.

Se detalla que el acrónimo Y.M.C.A. – siglas en inglés para Asociación Cristiana de Jóvenes – fue originalmente establecida como un movimiento cristiano no político en Londres en 1844. Además, “la Y”, se ha convertido desde entonces en una organización global donde los hombres son bienvenidos para hacer ejercicio, practicar deportes y buscar refugio. Willis dijo que al escribir la canción no tenía idea de que la Y.M.C.A. era “un lugar de encuentro para gays”.

“Por lo tanto, escribí Y.M.C.A. sobre las cosas que sabía de la Y en las áreas urbanas de San Francisco, como nadar, baloncesto, atletismo, comida barata y habitaciones baratas. Y cuando digo, ‘pasar el rato con todos los chicos’ simplemente es una jerga negra de los años 70 para chicos negros pasando tiempo juntos para hacer deportes, juegos de azar o lo que sea. No tiene nada de gay eso. Entonces, en la medida en que Y.M.C.A. se considera un himno gay basado en el hecho de que los gays alguna vez usaron ciertas Y.M.C.A. para actividades ilícitas, la suposición de que la canción alude a eso está completamente equivocada”, destaca.

Debido a todo esto ahora quiere demandar al que piense que hizo esta canción para la la comunidad gay. “Dado que yo escribí la letra y sé de qué trata realmente la letra que escribí, a partir de enero de 2025, mi esposa comenzará a demandar a cada una de las organizaciones de noticias que se refieran falsamente a Y.M.C.A., ya sea en sus titulares o insinuándose en la historia, que Y.M.C.A. es de alguna manera un himno gay, porque tal noción se basa únicamente en que la letra de la canción alude a actividades ilícitas, cosa que no es cierta. Sin embargo, no me importa que los gays piensen en la canción como su himno".

“Pero sería difícil encontrar Y.M.C.A. en la lista de reproducción de algún club gay, desfile u otra actividad gay de una manera que sugiera que es de alguna manera un himno para la comunidad, además de aludir a actividades ilícitas, lo cual es difamatorio y perjudicial para la canción. Pero se detendrá en 2025”, puntualizó.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio