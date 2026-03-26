Bomberos presentan denuncia por traslado irregular de partidas presupuestarias

Panamá- Una denuncia penal ante el Ministerio Público presentó el Benemérito Cuerpo de Bomberos por el traslado irregular de partidas presupuestarias correspondientes a la gestión anterior, lo que motivó una serie de diligencias al interior de la entidad por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Así lo dio a conocer este jueves el director del Cuerpo de Bomberos, Víctor Raúl Álvarez, quien además fue enfático al resaltar que la investigación se remonta al período 2020–2024.

Explicó que al inicio de la actual administración se realizó una auditoría interna en la entidad que permitió identificar los hallazgos denunciados.

Aseguró que, cumpliendo con los principios de transparencia y rendición de cuentas, la institución presentó una denuncia penal, por lo que la Fiscalía Anticorrupción realizó ayer una serie de diligencias orientadas a la recopilación de información relevante.

“El Benemérito Cuerpo de Bomberos no está señalando culpables. Somos responsables del debido proceso y al Ministerio Público le corresponderá la parte investigativa, lo que nos limita a dar detalles específicos de dicha investigación”, agregó Álvarez.

La actual administración bomberil destacó que los recursos asignados a la institución son limitados y están destinados exclusivamente a fortalecer la capacidad operativa, la seguridad del personal y la atención de emergencias en todo el país, por lo que se mantiene una postura firme de cero tolerancias ante cualquier uso indebido de fondos públicos.