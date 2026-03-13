Buscan medida cautelar alternativa para acusados de matar abuelito a pedradas

Panamá- Los abogados defensores particulares de los dos indiciados de 18 años, vinculados al caso de homicidio en contra de Rogelio Hudson, de 70 años en la ciudad de Colón, anunciaron que apelarán la medida de detención provisional impuesta por el Juzgado de Garantías.

La audiencia de apelación quedó agendada para el próximo 24 de marzo, a las 10:00 de la mañana, en el Tribunal Superior de Apelaciones con sede en el distrito de San Miguelito, donde la defensa de los jóvenes buscará que se les imponga otra medida cautelar que no sea la detención provisional.

Los jóvenes que fueron presentados ante el Sistema Penal Acusatorio de Colón la tarde del jueves fueron identificados como Jatniel Brown y Ge Dullah Blandon, ambos de 18 años.

Esta causa penal se inició el 13 de febrero de este año, cuando Rogelio Hudson Bryan, de 70 años, quien se dedicaba a cuidar autos en el corregimiento de Barrio Sur, en la ciudad de Colón, fue atacado con piedras por varios jóvenes que se desplazaban en vehículos eléctricos tipo scooters.

La víctima, quien permaneció varios días recluida en el hospital, falleció el 21 de febrero a causa de la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque. La aprehensión del primer sospechoso, un menor de 17 años se produjo el 5 de marzo.

Los tres involucrados enfrentan el delito de homicidio doloso agravado en calidad de cómplices primarios, mientras continúa el proceso judicial en su contra.