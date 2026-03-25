Sucesos - 25/3/26 - 11:34 AM

Caso fentanilo: Fiscalía entra a bodegas de medicina de la Caja Seguro Social

El foco está puesto en posibles fallas en la custodia y dispensación del medicamento dentro de la institución.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de inspección en la bodega de medicamentos de sustancias controladas de la Caja de Seguro Social, en Pedregal, como parte de las investigaciones por el caso fentanilo

La acción se dio en medio de un proceso que apunta a posibles irregularidades en el manejo de este medicamento.

Las autoridades detallaron que esta diligencia forma parte de una investigación por la presunta comisión de delito contra la administración pública, relacionada con el proceso de prescripción del fentanilo en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid

El foco está puesto en posibles fallas en la custodia y dispensación del medicamento dentro de la institución.

Durante la inspección se revisó el libro de registro de acceso de los funcionarios que ingresan al área donde se resguardan las sustancias controladas. También se verificaron los puntos de acceso a estas bodegas y las constancias de entrega de medicamentos a distintas dependencias de la CSS, abarcando el periodo entre 2021 y 2022.

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