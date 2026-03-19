Cayó 7 meses después de que lo grabó cámara cuando mató a hombre

Panamá- Luego de casi siete meses y medio de estarle huyendo a la Policía Nacional, alias "Jorgito", buscado por el homicidio de Roderick Alexis Santos González, de 32 años, fue aprehendido este jueves en el sector #18 de Veranillo, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Fue durante la Operación Venator que unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional, tras una diligencia de allanamiento, lograron dar con su paradero. La investigación preliminar permitió ubicar a "Jorgito" oculto en una residencia, donde fue retenido. Para el traslado del sospechoso, fue necesario caminar un buen trecho por veredas del sector 18 de Veranillo. Mientras una unidad iba al frente, otras custodiaban al sujeto esposado. Un agente de la DIJ mantuvo su mano derecha sobre el arma, listo para desenfundar ante cualquier imprevisto. Al final, ni un alma se asomó por las estrechas calles, pues nadie quiere ser vinculado con homicidios ni con presuntos delincuentes.

El crimen de Santos González tuvo lugar alrededor de las 4:00 de la tarde del lunes 5 de agosto de 2025. Ese día, el hombre de 32 años se encontraba dentro de un local comercial en el sector de La Pesa de Veranillo, en compañía de su madre. De pronto, un sujeto encapuchado, vestido con un suéter de mangas largas rojo vino con blanco, gorra negra, jeans y zapatillas negras con blanco, metió la mano por una ventana del establecimiento y le disparó. Todo quedó registrado en un video de un sistema de vigilancia.

Adicionalmente, tras el crimen, se conoció que la madre de Santos informó a la policía que su hijo había sido amenazado en varias ocasiones. Estos indicios fueron claves para la identificación del sospechoso, pese a que intentó ocultar su rostro durante el ataque.

Tras ser trasladado a la subestación policial más cercana, "Jorgito" será remitido al Ministerio Público para el inicio de la judicialización del caso en su contra.