Sucesos - 14/3/26 - 10:09 PM

Colón: Hombre de 30 años es asesinado a tiros en la Avenida Balboa

Un nuevo hecho de sangre sacude la urbe colonense tras el ataque armado contra un ciudadano de 30 años. Pese a ser trasladado al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

La violencia cobró una nueva vida en la costa atlántica. Un hombre de 30 años fue asesinado la noche del viernes en la ciudad de Colón, tras recibir múltiples impactos de bala en su anatomía durante un ataque directo.

El incidente se registró específicamente entre las calles 7 y 8 de la Avenida Balboa, en el corazón de la urbe colonense. Residentes del área alertaron sobre las detonaciones y, al salir de sus viviendas, encontraron a la víctima gravemente herida sobre el pavimento.

Traslado y deceso

En un intento por salvarle la vida, el ciudadano fue trasladado de urgencia a la sala de cuidados críticos del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este. Minutos después de su ingreso, el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de las heridas.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, las autoridades judiciales y los organismos de seguridad no han revelado la identidad de la víctima ni las generales de los posibles agresores. El Ministerio Público ha iniciado una carpeta de investigación abierta para esclarecer el móvil de este homicidio en Colón y dar con los responsables de este hecho que incrementa las estadísticas de criminalidad en la provincia.

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