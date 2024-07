Conato de incendio en Veraguas. Nadie afectado

Un conato de incendio se registró la tarde de este martes en un local comercial ubicado en plena central de la ciudad de Santiago, es decir en la Placita San Juan de Dios.

Eduardo Cheng, jefe de los bomberos en Santiago, dijo que el fuego solo se dio en un solo local y no se extendió por la rápida acción de las unidades de los camisas rojas de Santiago.



Cheng también explicó que por el momento se inician las investigaciones para poder determinar las posibles causas del evento.



No hay personas afectadas en el conato de incendio recalcó el coronel Eduardo Cheng ya que en esos momentos no había ninguna persona dentro del local puntualizó.



También el jefe de los bomberos de Santiago indicó que para sofocar el sinistro fue necesario la participación de unas 25 unidades de los bomberos y tres carros cisternas .

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio