Dejan guardado a Rico Pineda

El juez de Garantías , Justo Vargas, decretó la detención de Abraham Rico Pineda por el presunto blanqueo de capitales, pero su defensa alega que el hijo del diputado Raúl Pineda, no aparece en el proceso de la “operación Jericó”, sino en otra carpetilla.

La vinculación surge tras el decomiso el 20 de mayo de 2024 de $89,985 que transportaba en un auto Jonathan Parra, lo cual fue detectado tras ser interceptado por los "Linces" cerca de Raenco, en Betania. El dinero había sido entregado en las oficinas de Servicios Múltiples Rama.

La defensa de Pineda alega que ese dinero está justificado y era para pagar trabajos de construcción a un arquitecto.

Sapeaban las diligencias

Durante la audiencia también se reveló que había filtraciones de las operaciones que la Fiscalía iba a desarrollar en los Ministerios de Comercio y de Economía y Finanzas.

La defensa de Rico Pineda propuso varias opciones para evitar la detención como brazalete electrónico, fianza, entrega de pasaporte, reporte tres días a la semana y hasta detención domiciliaria, pero no fue aceptada.

El abogado Víctor Orobio sostiene que el caso contra Rico es un "show armado" y está seguro que si su cliente, no se apellidara Pineda, no estuviera involucrado en esa operación y alegó que la justicia no debe ser para hacer favores políticos o venganzas.

Ayer en otra audiencia, el juez de Garantías, Carmelo Zambrano dispuso la detención para Omar Ortega y Luis Pittí, quienes se entregaron el 19 de agosto.

Ortega fungía como representante legal de la empresa Rama, que estuvo presidida por Pineda hasta el año 2019.

Se entrega más buscada

La tarde de ayer se entregó en la fiscalía una de las buscadas en este caso: Annyuri Frank Villarreal y su abogado alegó que en este caso se hacen señalamientos maquiavélicos y que la operación Jericó es un caso mediático del Ministerio Público.

En tanto, otro buscado en este caso: Juan Aguilar Reyna, fue detenido ayer en Arraiján.

Casi todas las detenciones son por conspiraciones

En el caso "Jericó", el juez de garantías Mike Zúñiga Rodríguez ha decretado 19 detenciones por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Además, se impuso la medida de retención domiciliaria a un ciudadano. A tres imputados por los delitos de corrupción de servidores públicos y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, se les ordenó detención y la separación de sus cargos en dos estamentos de seguridad. Igualmente, a otras cuatro personas se le impuso la medida cautelar de reporte periódico ante el Ministerio Público.

En este caso solo a dos de los más de 30 detenidos se le han imputado delitos de blanqueo de capitales.

