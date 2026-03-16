Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Panamá- Una mujer de 27 años fue deportada a Panamá desde los Estados Unidos, donde fue aprehendida, ya que mantenía en su contra una alerta roja de Interpol por su presunta vinculación con un triple homicidio ocurrido en el año 2022.

Les correspondió a unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) hacer efectiva la aprehensión de la sospechosa de nacionalidad panameña, una vez que llegó escoltada al Aeropuerto Internacional de Tocumen por Marshalls de EE. UU.

A esta mujer se le vincula con en el triple homicidio de Luis Mora (30 años), Nicolle Quintero (30 años) —los cuales eran pareja— y de Rolando Acosta (21 años), hecho ocurrido la madrugada del 1 de septiembre de 2022 cuando las víctimas se encontraban comprando hot dog en los estacionamientos de una estación de combustible, ubicada en Plaza Tocumen, corregimiento de Don Bosco.

Ese día, las víctimas no tuvieron tiempo ni de bajarse de la camioneta en la que se trasladaban, pues fueron sorprendidas por varios sicarios cuando llegaban al puesto de comida rápida. Otras dos personas que estaban en el lugar terminaron baleadas, aunque con vida. Todo quedó plasmado en video, gracias a un sistema de vigilancia instalado cerca de la escena.

Luis y Nicolle estaban en los puestos del conductor y copiloto, mientras que Rolando yacía en uno de los asientos traseros de la camioneta 4x4, pequeña, marca Suzuki, de color blanco y con matrícula 399155. Todos residían en Los Caobos.



La pareja se había encontrado a Rolando en el camino y este les pidió un aventón. Lo que ellos no sabían es que el joven tenía antecedentes por tumbe de drogas, robo y posesión ilícita de arma de fuego y al parecer lo estaban cazando.

La pareja dejó en la orfandad a cuatro menores de edad. Una pareja de gemelos y dos de Luis de una relación previa.

La sospechosa fue trasladada a la sede de la DIJ en Ancón, donde quedó a órdenes de la Fiscalía Metropolitana, Sección de Homicidio, para el inicio del proceso de judicialización del caso en su contra.



