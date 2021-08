¡Desalmados! Golpean y le disparan a una gatita; se necesita ayuda para cuidarla

En malas condiciones, con muchas heridas y pidiendo ayuda con su mirada fue encontrada una gatita en el área de Don Bosco, luego que se descubriera que personas desalmadas le habrían disparado con un arma de balín

Verónica Silva del Club de Gatos de Panamá, detalló que a sus manos le llegó este reporte de este felino que han nombrado como Olivia, misma que al momento de llevarla al veterinario, la doctora le informó que tiene múltiples fracturas, llevaba bastante tiempo arrastrándose y ha recibido mucho maltrato.

Incluso, recalca que está toda partida en su anatomía, con partes putrefactas, por lo que no puede hacer sus necesidades de manera norma y debe ser estimulada para que lo pueda hacer. Ella afirma que es tragico lo que le ha pasado.

"La gente no tiene compasión con estos animalitos de la calle, creen que porque no es mi gato no les importante. Igualmente no entiendo como hay personas tan malas de lastimar a un animalito que no les hace nada. La veterinaria recomendó la eutanasia, pero siendo alguien que rescta estos pequeñines siento que esto no debería ser la primera opción", afirma Verónica.

Lamentablemente, tras sufrir tanto maltrato no podrá volver a caminar y de mantenerla con vida, necesita una ayuda especial para que haga sus necesidades, como pañales, entre otras cosas.

Aunque se le atendió en la veterinaria, el detalle es que eso no es gratis y debe pagarse una deuna de 164 dólares, de los 300 que implicó los análisis y revisión de Olivia, algo que no se puedn costear, porque son un grupo sin entradas, que hacen actividades para recoger dinero y no tienen como cubrir gastos que van más allá de un cuidado normal.

Debido a todo esto y con el deseo que Olivia pueda seguir con una vida entre normal, han pedido apoyo a cualquier persona que desea ayudar, con alguna donación para cancelar la deuda del veterinario y su posterior cuidado, porque no quieren dormirla aún y desean que pueda seguir viviendo un poco más.

Verónica afirma que en Panamá hay mucho abandono de animales, además, en cuanto a los gatos se ha vuelto algo común. Tan solo hoy le tocó esterilizar a 14 gatos para que no se reproduzcan y dejen más animalitos tirados en las calles.

En las redes de ellos han pedido apoyo y también dan más información de otros casos que les llegan constantemente.