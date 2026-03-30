Sucesos - 30/3/26 - 11:22 AM

Desarticulan red de abusadores sexuales de menores

Entre los aprehendidos figuran un hombre de 20 años, otro de 21, otro de 22 y una mujer de 42 años

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un padre, un hermano, una mujer y un amigo de la familia de víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual fueron aprehendidos como parte de la operación Criba, efectuada en los sectores Este y Norte del distrito de Panamá.

Entre los aprehendidos por la Policía Nacional y el Ministerio Público figuran un hombre de 20 años, otro de 21, otro de 22 y una mujer de 42 años, quienes están siendo vinculados a hechos de violación agravada, relaciones sexuales con menores y corrupción de menores.

En medio de la operación, efectuada específicamente en los corregimientos de Las Garzas, Caimitillo, Alcalde Díaz y Chilibre, las autoridades también ubicaron equipos tecnológicos que posiblemente guarden relación con las investigaciones.

Al culminar la acción, los cuatro sospechosos quedaron a órdenes de la Fiscalía Metropolitana y serán presentados ante un juez de garantías en las próximas horas para la judicialización de los casos en su contra.

 

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