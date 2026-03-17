Sucesos - 17/3/26 - 12:12 PM

Desmantelan red de explotación sexual infantil en Bocas del Toro

Durante el operativo se logró el decomiso de material relacionado con delitos de abuso sexual infantil.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Unas cinco personas, presuntamente vinculadas con una red de explotación sexual infantil, fueron aprehendidas en la provincia de Bocas del Toro tras una serie de diligencias de allanamiento y registro.

Esta operación, denominada "Escudo de la Infancia", fue adelantada por la Fiscalía Regional de Bocas del Toro y la Policía Nacional, con el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI) y OUR Rescue. Durante el operativo se logró el decomiso de material relacionado con delitos de abuso sexual infantil.

Asimismo, se incautaron más de 40 equipos tecnológicos, entre teléfonos celulares, computadoras portátiles, iPads, tabletas, dispositivos USB, discos compactos (CD) y otros indicios clave para el avance de las investigaciones.

Tras concluir las diligencias, los retenidos fueron conducidos y serán presentados ante un Tribunal de Garantías para la judicialización de los casos en su contra por la presunta posesión y distribución de material audiovisual vinculado con el delito investigado.

En los últimos siete años, las autoridades han realizado un total de 43 operativos para enfrentar de manera frontal la explotación sexual infantil. Como resultado, se han aprehendido a 127 personas, de las cuales 54 ya han sido condenadas y 64 víctimas han sido rescatadas.

Te puede interesar

Desmantelan red de explotación sexual infantil en Bocas del Toro

Desmantelan red de explotación sexual infantil en Bocas del Toro

 Marzo 17, 2026
Se fugó el sábado y cayó el martes: La libertad solo le duró 38 horas

Se fugó el sábado y cayó el martes: La libertad solo le duró 38 horas

 Marzo 17, 2026
Sahila queda detenido por abusar de su sobrina de 10 años

Sahila queda detenido por abusar de su sobrina de 10 años

 Marzo 17, 2026
Frustran envío de droga desde la zona atlántica hacia Alemania

Frustran envío de droga desde la zona atlántica hacia Alemania

 Marzo 17, 2026
Cuatro sujetos enfrentan la justicia por robar más de 50 mil dólares

Cuatro sujetos enfrentan la justicia por robar más de 50 mil dólares

 Marzo 17, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea
Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer

Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer