Desmantelan red de explotación sexual infantil en Bocas del Toro

Panamá- Unas cinco personas, presuntamente vinculadas con una red de explotación sexual infantil, fueron aprehendidas en la provincia de Bocas del Toro tras una serie de diligencias de allanamiento y registro.

Esta operación, denominada "Escudo de la Infancia", fue adelantada por la Fiscalía Regional de Bocas del Toro y la Policía Nacional, con el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI) y OUR Rescue. Durante el operativo se logró el decomiso de material relacionado con delitos de abuso sexual infantil.

Asimismo, se incautaron más de 40 equipos tecnológicos, entre teléfonos celulares, computadoras portátiles, iPads, tabletas, dispositivos USB, discos compactos (CD) y otros indicios clave para el avance de las investigaciones.

Tras concluir las diligencias, los retenidos fueron conducidos y serán presentados ante un Tribunal de Garantías para la judicialización de los casos en su contra por la presunta posesión y distribución de material audiovisual vinculado con el delito investigado.

En los últimos siete años, las autoridades han realizado un total de 43 operativos para enfrentar de manera frontal la explotación sexual infantil. Como resultado, se han aprehendido a 127 personas, de las cuales 54 ya han sido condenadas y 64 víctimas han sido rescatadas.