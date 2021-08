Doble crimen en Los Quemaos; investigan si se relaciona con la muerte de 'Tulip'

Panamá- Dos hombres fueron asesinados anoche mientras se encontraban en un 'parking' en el sector conocido como Los Quemaos de San Miguelito.

Las víctimas fueron identificadas como Alexis Quintanar Mena, de 46 años y Kevin Joel Quintanar Robles de 24.

Publicidad

Según testigos, unos sicarios llegaron a Los Quemaos, irrumpieron en el 'parking' y dispararon contra las víctimas, quienes intentaron escapar corriendo hacia una quebrada en donde fueron alcanzados y asesinados.

Tras cometer el doble crimen, los sicarios se dieron a la fuga, pero la Policía Nacional, realizó varios operativos en el sector y áreas aledañas, logrando aprehender a 3 sospechosos dentro de una vivienda en Cerro Batea y les decomisaron 3 pistolas 9 milímetros, un fusil AK-47 y 50 municiones.

Durante la diligencia de levantamiento de los cadáveres el personal de Criminalística y los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), ubicaron en la escena casquillos de 9 mm y de AK, los cuales serán comparados con las armas decomisadas a los sospechosos.

Al parecer este doble asesinato está relacionado con conflicto entre las pandillas rivales, Los Chacales del Nuevo Ditroit de Cerro Batea y Los Terroristas del Nuevo Ditroit, de Los Quemaos.

Entre los aprehendidos se encuentra alias 'Carita de Mono', el cual mantiene en su contra varios oficios de captura por robo, drogas, posesión ilícita de arma de fuego, por homicidio, entre otros, mismo que ha sido capturado en múltiples ocasiones y beneficiado con medidas cautelares diferentes a la detección preventiva.

Las autoridades sospechan que este doble asesinato está relacionado con el crimen de Ovidio Omar Castro Figueroa, alias "Tulip", perpetrado ayer en los estacionamientos soterrados del mall de MultiPlaza, ubicado en San Francisco.