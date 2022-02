Dorheim: Crimen de Xina Lary estaría vinculado a tráfico de drogas

¿Quién era la despampanante mujer que llenaba con fotos de su belleza exótica su cuenta de Instagram y que fue asesinada ayer, luego de recibir un disparo en la cabeza?

La misma noche de su muerte, la información sobre su vida comenzó a salir a la luz, pero fue hasta hoy, que el director de la Policía Nacional, John Omar Dornheim, confirmó quizás el lado oscuro de la vida de Laritza Itzel Murillo, de 37 años, mejor conocida como "Xina Lary".

Dornheim dijo: "El día de ayer una joven lastimosamente pierde la vida y ya hay una línea de investigación, posiblemente ligada al tráfico de drogas".

Y, aunque no se dieron más detalles sobre este hecho, la supuesta conexión con el crimen organizado que llevaba la abogada de profesión e Instagramer salió se hizo pública del más alto jerarca de la Policía Nacional.

Y, es que la forma cómo los sicarios atacaron a su víctima tiene conexión a hechos donde el crimen organizado está vinculado.

La licencia en Ciencias Políticas fue atacada a tiros la tarde de ayer cuando se encontraba en una abarrotería de su propiedad en el sector de El Brillante, en Tocumen,

Sicarios llegaron hasta el local para dispararle y luego huyeron a toda prisa en un auto Kia Picanto azul.

Gravemente herida, la mujer fue trasladada hacia el centro hospitalario Irma de Lourdes Tzanetatos y posteriormente al Hospital Santo Tomás, donde murió a eso de las 8:30 de la noche.

La forma en la que fue atacada esta Instagramer es el primer aspecto que se debe tomar en cuenta para evaluar un asesinato que puede tener vinculos con grupos o bandas organizadas, dijo un experto en criminología.

La cuenta de Instagram de "Xina Lary" refleja un estilo de vida relajado y de lujos en yates y otras locaciones.

La mujer de 38 años tenía varias propiedades en Brisas del Golf, Los Caobos y en el área de La Siesta. También era dueña de un bar y de un minisúper. Pero, también tenía un "file" en su mochila.

Según se conoció, en febrero del 2021 se le allanó la casa en Brisas y encontraron unas armas, pero se alegó que no eran de su propiedad. En el 2011, durante una diligencia de allanamiento en Juan Díaz se encontró droga y dinero falso, en una caleta de su residencia. Pero, no pasó a más.

Por el crimen de esta mujer, el Ministerio Público, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana inició una investigación.

No hay detenidos por este caso.







