Dos perros muertos y la Policía dice que no tuvo nada que ver

La muerte de dos perros de raza American Bully ha encendido la polémica en Buena Vista, Colón, luego de que su dueño denunciara que todo ocurrió tras un altercado con unidades policiales. El caso se ha vuelto viral, con versiones encontradas y mucha gente pidiendo respuestas claras.

Según el relato del afectado, todo empezó en un cuadro deportivo, donde estaba con sus mascotas. Dice que varias personas se acercaron por curiosidad, pero poco después llegaron policías que le exigieron que amarrara a los animales.



Él asegura que los perros eran tranquilos y que incluso competían, pero el ambiente se calentó cuando, según cuenta, un mayor identificado como Javier Martínez le habló de forma agresiva.

El hombre explicó que fue esposado cuando intentaba buscar su cédula en el carro. En medio del procedimiento, pidió varias veces que revisaran a sus perros, que habían quedado dentro del vehículo. Sin embargo, afirma que no le hicieron caso de inmediato y que pasaron varios minutos sin que nadie verificara el estado de los animales.

Cuando finalmente una unidad accedió a acompañarlo, ya era tarde. Al abrir el carro, los dos perros —Chilo y Gunner— estaban sin vida. El dueño, visiblemente afectado, comparó la pérdida con la de un familiar, dejando claro el fuerte vínculo que tenía con sus mascotas.

Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado donde rechaza cualquier responsabilidad. Según la versión oficial, el hecho ocurrió el 15 de marzo de 2026, cuando atendieron una alteración del orden público en el área. Indican que el ciudadano tenía a los perros sueltos, causando temor entre residentes, y que reaccionó de forma grosera al llamado de atención.

La institución asegura que el hombre fue retenido por no presentar su documento y que posteriormente una acompañante se llevó el vehículo con los animales. Más tarde, dicen, el carro fue dejado a orillas de la vía con los perros dentro, sin que unidades policiales tuvieran contacto con ellos en ningún momento.

El caso sigue generando indignación en redes sociales, donde muchos piden una investigación para aclarar qué pasó realmente con los animales. Mientras tanto, la versión del dueño y la de la policía siguen chocando, dejando más preguntas que respuestas.