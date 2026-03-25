Sucesos - 25/3/26 - 11:24 AM

Dos retenidos y narcocargamento incautado en operación en Punta Coco

Los sacos negros y otros de colores, que contenían los paquetes de droga, fueron ubicados dentro de una embarcación sospechosa a la cual las unidades del Senan le efectuaron una revisión de seguridad.

 

Por: Redacción web -

Panamá- Un total de 680 paquetes de presunta sustancia ilícita y una embarcación decomisada, así como dos hombres retenidos, fue el resultado de una operación adelantada al sur de Punta Coco, ubicada en el Archipiélago de Las Perlas, provincia de Panamá.

Los sacos negros y otros de colores, que contenían los paquetes de droga, fueron ubicados dentro de una embarcación sospechosa a la cual las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) le efectuaron una revisión de seguridad.

Como los sacos estaban a la vista, los tripulantes, el navío y el narcocargamento fueron trasladados hacia la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M Noel Antonio Rodríguez Justavino, en donde el personal de la Fiscalía de Drogas de Panamá procedió a contabilizar los paquetes de sustancia ilícita.

El SENAN detalló que en lo que va de este año la entidad ha incautado 20.5 toneladas de sustancias ilícitas, a través de 24 operaciones.

 

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