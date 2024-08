Emergencia por derrame de amoniaco

Más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos, fueron necesarias para atender el llamado de emergencia por el derrame de gas amoniaco de un tanque de 70 toneladas que se detectó dentro de una empresa que se dedica a la elaboración de bebidas gaseosas, ubicada en calle séptima Río Abajo.

Los bomberos del distrito de San Miguelito, con apoyo de unidades de especialistas en sustancias peligrosas estuvieron en la empresa por más de 5 horas hasta que las partículas del gas en el aire llegaron a un nivel seguro, ya que la emergencia se reportó a eso de las 8:47 p.m. del lunes y no hasta pasada la 1:00 a.m. de ayer que se retiraron, indicó el mayor Ricardo Pérez de los Bomberos.

Agregó que como el personal de la empresa cerró la válvula de paso hacia el tanque y evacuó a sus colaboradores antes de que ellos llegaran, no se reportó ninguna persona lesionada, pues el amoniaco puede causar quemaduras, vómitos, mareos, entre otros.

Adicionalmente, por seguridad, los bomberos evacuaron a los residentes de toda la calle hasta que el área fue declarada segura.

Ayer, martes, inspectores de la Oficina de Seguridad de los bomberos y peritos, realizaron otra inspección de campo para corroborar que el gas se había disipado por completo, luego de las maniobras efectuadas el lunes en esas instalaciones.

