Estudiante delicado tras ataque con arma blanca dentro de salón

Las clases en el colegio José Guardia Vega, ubicado en la ciudad de Colón, donde cuatro estudiantes fueron heridos con arma blanca, han sido suspendidas este viernes.

El anuncio fue hecho por Rosa Martínez, directora regional del Ministerio de Educación (Meduca), en horas de la tarde de ayer, cuando acudió al Hospital Manuel Amador Guerrero para conocer la situación de los estudiantes heridos.

En ese sentido, Martínez informó que el estudiante que estaba más complicado fue intervenido quirúrgicamente, pero ya salió de la operación y se encuentra estable.

Agregó que uno de los estudiantes que recibió una herida en la espalda quedó hospitalizado, mientras que a los otros dos se les dio de alta.

Como este viernes, no habrá clases, Martínez solicitó a los padres de familia no enviar a sus hijos al plantel.

Lo que habrá es una reunión en la que participarán miembros de la Policía de Menores, del Gabinete Psicopedagógico, padres de familia y algunos estudiantes, para efectuar un análisis de la situación, a fin de buscar las estrategias para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir, indicó.

Por su parte, Naomi Cerrud, directora del plantel, lamentó lo ocurrido en el colegio, a la vez que aseguró que tienen activada la Comisión de Disciplina en todo momento. "Vamos a investigar qué fue lo que ocurrió" y además "llamaremos a los padres de familias de los estudiantes involucrados en este hecho". Dejó claro que dentro del plantel se trabajará según lo que indica la norma disciplinaria establecida por el Meduca.

Hasta el momento el plantel había venido trabajando de manera tranquila, pues no se habían reportado hechos de violencia, "tenemos personal de disciplina, aparte de los inspectores que nos apoyan "y el Gabinete Psicopedagógico trabaja periódicamente con los estudiantes, indicó Cerrud.

En tanto, Meredith Pereira, madre de uno de los estudiantes heridos, dio a conocer que a su acudido le iban a hacer estudios para verificar que la puñalada no le perforó ningún órgano.

Dijo que no recibieron información sobre el suceso en sí, solo le han llegado rumores.

Por su parte, Hermógenes Argüelles, subcomisionado de la tercera zona policial de Colón, manifestó que en horas de la mañana del jueves tuvo lugar una riña entre estudiantes de cuarto y sexto año del Colegio José Guardia Vega, en la que cuatro de ellos fueron heridos con un arma blanca.

Indicó que tres posibles menores implicados en este hecho fueron retenidos, por lo que se coordina con la Fiscalía de Adolescentes y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes están llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para esclarecer, porque se dio por esta situación a lo interno del plantel.

Sobre las causas de la riña, adelantó que aparentemente esta se dio por rivalidades surgidas hace unos días entre los estudiantes involucrados.

Reporte

Este caso de violencia en la que resultaron heridos 4 estudiantes quedó registrado a las 10:20 a.m. del jueves en el horario de recreo, en uno de los pasillos del plantel educativo.

Entre los heridos figuran:

*Luis Antíoco, de 18 años —herida en hombro izquierdo—.

*Kenrri Troncoso, de 18 años —herida en el lado derecho de la espalda—.

*Daniel Echeverri, de 18 años —heridas en la mano derecha—.

*Bladimir Lan, de 17 años —seis heridas de arma blanca en diferentes parte del cuerpo—.

Agresores

Los presuntos victimarios fueron identificados como estudiantes del mismo plantel, los cuales figuran entre los 15, 16 y 17 años de edad, los cuales fueron retenidos.