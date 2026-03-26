Exfuncionarios de 2 juntas comunales retenidos por desfalco

Panamá- El exrepresentante y el extesorero de la Junta Comunal de Gatuncillo, la extesorera de la Junta Comunal de Calidonia, así como dos comerciantes, fueron aprehendidos en los distritos de Santiago y Soná, provincia de Veraguas, ya que eran solicitados por el uso irregular de fondos en esas dependencias.

Las diligencias de allanamientos, que forman parte de la operación Verades, se efectuaron en los distritos de Santiago y Soná (Veraguas), por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Fiscalía Anticorrupción, por delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, debido al manejo irregular de fondos públicos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización durante el período 2019–2024.

Los exfuncionarios de la Junta Comunal de Gatuncillo son investigados por la comisión de una lesión económica de 165,708.59 dólares, mientras que en el caso contra la de Calidonia, el desfalco asciende a 167,984.15 dólares.

Durante las diligencias también se logró la incautación de un celular y libretas de recibos de locales comerciales, que serán sometidos a análisis como parte de los elementos de convicción dentro de la investigación.



