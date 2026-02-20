Fuego consume vivienda en Los Hatillos de La Colorada

Panamá- La tranquilidad de los residentes de Los Hatillos de La Colorada, en la provincia de Veraguas, se vio interrumpida por las llamas que consumían una residencia del sector.

Unidades de extinción, búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de la estación sede de Santiago se movilizaron al lugar tras recibir el llamado sobre la emergencia en proceso, con tres vehículos y una ambulancia. Sin embargo, cuando llegaron, el fuego ya se había apoderado de gran parte de la vivienda.

Ante la ausencia de los propietarios del inmueble, los bomberos tuvieron que ingresar de forma forzada para poder combatir las llamas desde el interior.

La pronta intervención de los camisas rojas permitió controlar y extinguir el incendio, evitando que este se propagara a estructuras vecinas. No se reportaron personas heridas, pero gran parte de la estructura resultó afectada producto del siniestro.

Tras el incendio, los bomberos recuerdan a la población en general adoptar rigurosas medidas de prevención de incendios, como: no dejar velas encendidas sin supervisión, evitar sobrecargar los tomacorrientes, revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y asegurarse de apagar correctamente estufas y colillas de cigarrillos.