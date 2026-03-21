Sucesos - 21/3/26 - 11:43 AM

Hombre es asesinado de varios disparos en la cabeza en Loma Cová

 

Por: Redacción/Crítica -

Un hombre de 34 años fue asesinado la noche del viernes tras recibir varios impactos de bala en el sector de Loma Cová, calle Los Colombianos, en Panamá Oeste.

La Policía Nacional llegó al lugar tras recibir la llamada de residentes del área, quienes alertaron sobre algunas detonaciones.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la víctima tirado en el pavimento, al lado de un vehículo Toyota Corolla, color azul.

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El sujeto, identificado como Luis Enrique Carles González, recibió múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de esta muerte.

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