Kevin Moncada: Juicio contra Edunar es el más absurdo que he tenido

Panamá- El abogado Kevin Moncada consideró como el juicio oral que este miércoles se adelanta en contra su defendido, Eduardo Narváez, conocido como Edunar-54, por postear unas caricaturas de una modelo rusa que se parece a la exprocuradora Kenia Porcell es el "más absurdo" que ha tenido en su historia profesional.

Este miércoles, Moncada dijo que está defendiendo la inocencia de su cliente en el juicio por el presunto delito de violencia de género contra la exprocuradora Kenia Porcell, a pesar de que la fiscalía está pidiendo 12 años de cárcel para el tuitero por haber subido a su cuenta fotos de la modelo rusa Natasha Ruskova, porque "lo que él realmente hizo fue aclarar que ella era otra persona diferente a la exprocuradora".

El parecido entre la modelo y la exprocuradora era tal que cuando estas empezaron a circular en redes sociales, hasta ella "creía que se trataba de un fotomontaje", dijo. Fue con posterioridad se enteraron que existe una modelo ucraniana, "del otro lado del mundo, que se llama Natasha Ruskova" y que subía sus fotos a redes, "pero a Kenia Porcell no le gustó la comparación", agregó.

Al ser cuestionado sobre si la exprocuradora asistiría a la audiencia, el Moncada sustentó que no cree que ella se presente, aunque está citada como testigo. Lo que si dejó claro fue que para la fase intermedia se solicitó que Pocell participe por video, a través de una cámara Gesell, para "no revictimizarla".

Explicó que la cámara Gesell es un dispositivo que se utiliza con las niñas que han sido violadas para no revictimizadas, "y aquí y aquí nos vemos ningún tipo de necesidad de tener que utilizarla, pero como es la omnipotente Kenia Porcell, la que no puede pisar el suelo de los mortales, ella está por allá" y verá la audiencia a través de la comodidad del dispositivo.

Moncada aseguró que este proceso en contra de Edunar ha avanzado, porque como él no ha hecho nada malo, se niega a pedir disculpas ante los medios de comunicación, a través de las cámaras de televisión, así como lo hicieron "el chiricano Juan Morales y el soldador Rúben Eladio Pérez, a quienes obligaron a pedir perdón para archivar el caso".

Por su parte, Eduardo Narváez, afectado, considera que llevarlo a él a una audiencia es una "violación a la libertad de expresión de todos los panameños, porque "si hoy me callan" mañana callan a "cualquier panameño".

Al ser cuestionado sobre los 12 años que está solicitando la fiscalía, sustentó que él está "pidiendo 50 años para ella", —refiriéndose a la exprocuradora—, "por todo lo que ella le ha hecho al país". "¡Vamos a ver quién puja más!", dijó.

Edunar, aprovechó para cuestionar el hecho de que en el país se estén dando casos de alto perfil y que no pase nada, mientras que a él lo quieren condenar a 12 años de prisión por una publicación que no decía su nombre de Porcell, no estaba dirigida a ella como mujer, sino a la autoridad que ella representaba. "Así que si ella lo quiere tomar personal es su problema, porque yo en ese tiempo ni la conocía", dijo.

En tanto, el abogado Eliécer Plicet, criticó el nivel de arrogancia al que llegan algunos funcionarios de puestos públicos de alta envergadura, como lo es la exprocuradora, la cual está atentando contra la libertad de expresión, porque "esta es una manera de comunicarle al pueblo el sentir de la mayoría", refiriéndose al caso de Edunar.

Plicet espera que el Tribunal de Juicio, en estricto derecho," pueda recobrar la estabilidad de la persona acusada, que ha sido sometida en una demostración de poder, como el más vulnerable", ya que "desde esa perspectiva, como abogado, no podemos avalar que se haya llegado a esta fase de juicio oral cuando fácilmente se pudo haber dictado un sobreseimiento en la etapa que correspondía", dijo.

El afectado Eduardo Narvaez considera que es una violación a la libertad de expresión de todos los panameños. Si me calla un juez a mi, callan a cualquier panameño. pic.twitter.com/LIiFYRbsUV — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 2, 2023

