Lo mandan para la cárcel por hurtar caja fuerte con joyas y relojes

Panamá- Un hombre apodado "Javi", de 26 años, será remitido a la cárcel pública de Santiago, en Veraguas, luego de que un juez ordenó su detención provisional, tras ser vinculado con el hurto de una caja fuerte en una residencia ubicada en la barriada Villa del Sur, la cual contenía prendas y relojes valorados en aproximadamente 13 mil dólares.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico logró establecer la vinculación del señalado con el delito investigado, por lo que el juez declaró legal su aprehensión, dio por presentada la formulación de imputación y ordenó su detención provisional.

Este caso de hurto agravado, en perjuicio de un señor de 64 años, ocurrió la madrugada del pasado 6 de marzo, cuando el imputado se introdujo a la vivienda y se apoderó de una caja fuerte que en su interior contenía prendas de oro de 18 quilates, tales como dijes, esclavas de diferente grosor y pulseras de mujer, además de relojes de hombre y mujer de las marcas Rolex, Bulova, Citizen, Seiko y Cartier.

La investigación preliminar del caso reveló que el sospechoso mantiene antecedentes penales por los delitos de robo y posesión de drogas, según confirmó el Ministerio Público.



