Mandan a prisión al exalcalde de Arraiján por caso de $815 mil

El juez consideró que la medida más fuerte era necesaria por la gravedad del caso, el daño patrimonial y el riesgo de que se afectara el proceso.

 

El exalcalde de Arraiján, Rollins Rodríguez, terminó con orden de detención provisional luego de una audiencia realizada este viernes. No cayó solo. También mandarona prisión a tres exfuncionarios señalados en el mismo caso.

La decisión la tomó el juez de Garantías Eduardo Escobar, en la sala 10 de la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste. Allí se ventiló el proceso por la supuesta comisión de peculado doloso agravado, un delito que golpea  a la administración pública. 

Según lo expuesto, el perjuicio al Municipio de Arraiján supera los 815 mil dólares.

El juez escuchó a todas las partes. Fiscalía, defensa, pero al final consideró que la medida más fuerte era necesaria por la gravedad del caso, el daño patrimonial y el riesgo de que se afectara el proceso, ya sea por posible fuga o destrucción de pruebas.

El caso ahora entra en otra etapa. Mientras tanto, el exalcalde y los otros señalados enfrentarán el proceso tras las rejas. 

