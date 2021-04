Menor llegó con a su madre a la iglesia, dijo que iba a la tienda y desapareció

La adolescente, Angie Quintero, de 14 años, se encuentra desaparecida desde cerca de las 9:30 a.m. de hoy, domingo.

Su madre explicó a Crítica, que la chica, residente en la barriada El Prado, de La Chorrera, acompañó a su madre a la iglesia y minutos después de haber llegado, le indicó que iría a la tienda cercana. Después de esto, no se conoció más de la chica.

Los familiares fueron a la tienda y le pidieron al propietario que le mostrara las cámaras que hay en establecimiento, con el fin de observar si pudo haberle ocurrido algo a la menor en los alrededores. Sin embargo, la joven no llegó a la tienda.



A medida que pasan las horas, la desesperación comenzó a tomar fuerza, por lo que la familia presentó una denuncia por la desaparición de Angie.

Luego, se dirigieron al Hospital Nicolás a Solano, para ver si la niña se encontraba allí, pero tampoco fue encontrada.

La familia pide a la ciudadanía que si tiene alguna información sobre la niña contacte a los teléfonos 6520-596.