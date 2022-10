Motorizados desmienten a la Policía; tenían permiso para su evento

Motorizados expresaron su molestia e indignación contra la Policía Nacional, esto luego de ser retenidos en la Calzada de Amador, afirmando que en ningún momento hubo manejo desordenado, tampoco se sancionó a tanta gente y no entendieron el motivo para ver la presencia de tantos antimotines.

LEE TAMBIÉN: ¡Se acabó el relajo! 87 motorizados multados por rápidos y furiosos

Publicidad

El subcomisionado Emiliano Otero, director de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, afirmó en entrevista que fueron 87 personas a las que se aplicó las infracciones por "manejo desordenado". Otero también detalló que los comerciantes del área alertaron a la Policía Nacional sobre la situación con los motociclistas.

Al escuchar estas declaraciones, uno de los motorizados del grupo Culpables Team que participaba en dicha actividad, contactó a este medio, para decir que se contaban con los permiso para dicha evento y se sintieron amenazados al ver que los oficiales afirmaron que estaban listo para usar sus armas de reglamento.

"Tenemos un club de motos, esto fue un evento que se realizó aquí, pero se desarrolla a nivel mundial. Se llama el 'Halloween Night Ride'. Es organizado por la gente de Polaris, se pagaron unidades policiales y de la Policía de Tránsito para custodiar todo el trayecto, también se especifica que son motos y carritos de playa, todo eso estaba dentro del documento", dijo.

Recalca: "Te puedo dar un aproximado de mil y tanto de motos participando, cuando íbamos saliendo de Amador, nos topamos con un retén. No me molesta y estoy de acuerdo, pero esto en particular no me gustó, si ellos sabían que había esta actividad, deben mandar más unidades y solo había tres policías, pero me llama la atención que había 8 patrullas llenas de antimotines. A todo esto llegaron con sus armas y lo que escuché es que tenían orden de disparar. Entonces dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó?".

Asegura que esto lo sacó de tono, porque todos los presentes iban a divertirse y pasar el rato y no eran delincuentes. Destaca que se formó tremendo tranque porque al ser tantos, no podían ir uno por uno, al punto que pedían orillarse y al final muchos los dejaban pasar solamente.

"Ninguno estaba alterado ni nada por el estilo, pero decir 87 me parece un número pintado. Estaba ahí y si acaso pude contar unas 20 sanciones y como 6 vehículos entre motos y eso en grúa", menciona.

Respecto al permiso del que habla, tiene el papel en el que se indica que se sacó por la empresa Polaris el pasado 21 de octubre, en el mismo se detalla que la actividad sería hasta las 10:30 p.m.. Se pagó entre 40 a 50 dólares por unidad para ser escoltados. Al final hubo 4 oficiales, que estaban distribuidos como dos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y 2 de la Policía Nacional.

"Teníamos el permiso firmado por la policía y sellado por la ATTT. No entiendo esta forma arbitraria. Es un evento circular, todos pagamos placa y licencia. No entiendo la forma. Nos reunimos en Polaris de Vía Israel, fuimos hasta la Calzada de Amador, paramos a comer algo, luego se terminaba en Calle 50. No los critico porque soy hijo de un policía jubilado, pero no es la manera. Otra cosa es que dicen que son extranjeros, pero te puedo decir que la mayoría éramos nacionales", contó.

Sobre lo dicho en los noticieros, que comerciantes alertaron a las autoridades, destaca que le parece algo sin sentido, todo ello porque muchos fueron fue a comer algo, un motivo que cataloga de tonto, porque una empresa jamás se quejara si consumes sus productos y les pagas.

Algo que le llamó la atención es que las unidades que fueron contratadas para que los custodiaban, no dijeron nada al ver el retén, según él, porque los que estaban en esa zona eran de mayor rango.

En caso de que no le quieran creer sus palabras, detalla que todo el recorrido y la retención por parte de los oficiales, así como la llegada de los antimotines, quedó grabado en un video de dos horas que tiene en su poder.

Contenido Premium: 0