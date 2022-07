Prohiben salida de Bocas al conductor que arrolló a manifestante

Un juez de Garantías decretó la prohibición de salida de Bocas del Toro y notificación una vez a la semana al conductor de un auto que atropelló a Faustino Santos, de 20 años, y Alcibiades Santos, de 30 años, en momentos de un cierre de vías en Horconcito.

En la audiencia de Garantias también se legalizó la aprehensión del hombre y se logró la imputación de cargos por el delito de tentativa de homicidio.

El Ministerio Público y la defensa técnica particular apeló la medida aplicadas por la Jueza de Garantías, la cual quedó se agendó para el próximo 27 julio a las 2:30 p.m.

El hecho se registró en la mañana de ayer, cuando las dos manifestantes de la etnia Ngöbe Buglé se colocaron frente al vehículo en marcha, un pick up de color blanco, y fueron arrollados.

Ambos afectados fueron recibidos en el hospital Rafael Hernández. Faustino sufrió una laceración en el brazo y su estado de salud es estable. Alcibíades presenta una herida cortante en el área posterior de la cabeza, luxación de tobillo izquierdo y golpes en las costillas.

Se ordenó su traslado al hospital regional Rafael Hernández, donde fue sometido a exámenes que revelaron que no existen fracturas. También a un CAT cerebral donde no se observan lesiones y está hemodinámicamente estable.

Tras el hecho, la Policía Nacional logró ubicar a los cinco conductores involucrados con el hecho y la Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación por tentativa de homicidio y la Personería de San Félix otra por el delito de lesiones.

