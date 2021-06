Rellenan de bala a un hombre en Santa Librada y muere (Video)

Panamá- Un hombre, que fue identificado como Roberto Góngora Bisueti, murió luego de ser baleado a primera hora de la noche de este jueves, mientras se encontraba dentro de su vehículo, en la primera etapa de Santa Librada, en San Miguelito.

Datos preliminares indican que un sicario se le acercó a la víctima y le disparó sin piedad. La mayoría de los múltiples proyectiles del arma de fuego alcanzaron a hombre en el pecho, a corta distancia.

Las personas que se encontraban en el área quedaron sorprendidas al percatarse de lo que había ocurrido.

Agonizando, el hombre fue trasladado hasta el cuarto de urgencias de la Policlínica Generoso Guardia, también ubicada en Santa Librada, no muy lejos de la escena del ataque armado.

Desafortunadamente los galenos no pudieron hacer nada por la víctima, había perdido mucha sangre, por lo que no les quedó más que dictaminarle la muerte.

Al cuarto de urgencias de la policlínica se presentaron unidades de la Policía Nacional para iniciar las pesquisas, mientras que personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), llegaron a la escena del hecho para recopilar indicios y testimonios de los testigos, que les permitan identificar al sicario, para luego tratar de ubicarlo.

Por el momento se desconoce el móvil de este crimen.