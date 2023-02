Reporte periódico para sujeto que agredió a inspector de la ATTT

Durante la audiencia de control de garantías, realizada este sábado la Fiscalía Regional de la provincia de Chiriquí, se logró la imputación de cargos al presunto agresor de un inspector de la Autoridad del Tránsito y Transporte (ATTT), por el delito contra los servidores públicos, tras un hecho ocurrido el 2 de febrero de 2023, en el distrito de David.

En el acto de audiencia se legalizó la aprehension y se ordenó la medida cuatelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes.

Al mismo tiempo se otorgó un periodo de seis meses para que se desarrolle la investigación.

El hecho quedó captado en un vídeo que recorrió las redes sociales dónde se observa como el conductor de un vehículo camión tipo (pitufo) le cae a golpes a un inspector de la A.T.T.T

El clip fue captado por la cámara del teléfono móvil de otro conductor que pasaba por el lugar y se observa como el conductor del camión le cae a golpes al funcionario solicitando que le devuelva su licencia.

Se conoció que el hecho se registró próximo a la Calle conocida como la F Sur en el distrito de David, en el momento en que los inspectores observaron que el conductor del camión no mantenía el cinturón de seguridad colocado, por lo que proceden a solicitar que se detenga el vehículo.

Ante el hecho, el inspector de la ATTT agredido dijo que ya interpuso la denuncia ante las autoridades, donde se evalúo su condición en Medicatura Forense del Instituto de Medicina Legal en David.

"A la altura Etesa pedimos al conductor de un auto tipo Pitufo que saliera de la vía, le pido la licencia el me la da, le indicó que venía sin cinturón, además, le pedí que me buscará el extintor, pero también nos percatamos que traía las seis llantas lisas en la lona, por lo que procedimos a notificarle que se le aplicaría la sanción que corresponde. Ahí es cuando empezó a insultarme, a decirme todo tipo de palabras soeces, incluso me amenazó que me iba a pegar cuando me viera en civil, por lo que solicite a mi compañero que pidiera apoyo a unidades de la policía nacional, lo que causó que está persona se me fuera encima " dijo Jair Montenegro, funcionario agredido.

Añadió que recibió un golpe por el lado de la cara que ocasionó que cayera, por lo que procedió a interponer la denuncia ante las autoridades del Ministerio Público, quienes me solicitaron que acudiera a medicatura forense para que se realice la evaluación correspondiente.



Durante una visita a la provincia de Chiriquí, el director nacional de la ATTT Carlos Ordoñez, pidió a la población tolerancia.

"Estos temas de agresión no se deben de permitir, recordemos que los agente nuestros son personas que están en la vía para evitar que se viole el reglamento de tránsito o se dé algún accidente, lamentamos lo sucedido, ya los inspectores están poniendo la denuncia ante las autoridades correspondientes", dijo el funcionario .

Las autoridades ante este hecho mantienen las investigaciones; sin embargo varios internautas dijeron que en muchas ocasiones son los agentes del tránsito los prepotentes y que tratan mal a los conductores, por lo que también debe investigarse y aplicarse las sanciones a estos funcionarios.

#WhatsAppCri ¡Ayala vida! Este atangana fue en Chiriquí. El guardia rodó en plena calle. pic.twitter.com/QgLGPTcAG5 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 3, 2023

