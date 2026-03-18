Retienen 20 cajas de licor de contrabando en operativo en Villa del Caribe

Panamá- Funcionarios de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la Operación de Colón ejecutaron un operativo que resultó en la retención de mercancías presuntamente de contrabando, debido a que no tenían la documentación correspondiente.

El caso se dio en la comunidad de Villa del Caribe, donde los inspectores retuvieron un vehículo particular conducido por un ciudadano panameño.

En la revisión, se verificó que el mismo transportaba 20 cajas de licor variado, también sin documentos que respaldaran su origen.

La DPFA destacó que estas acciones se realizan en cumplimiento del Artículo 1285 del Código Fiscal, que faculta a la Autoridad Nacional de Aduanas a revisar vehículos privados cuando existan motivos fundados de presunto contrabando.

Todas las mercancías retenidas carecían de la documentación necesaria que comprobara su legal tenencia en el territorio fiscal.

Por tal motivo, se procedió a emitir boletas de comparendo al responsable para que continúe con el trámite correspondiente ante las autoridades aduaneras.



