Sahila queda detenido por abusar de su sobrina de 10 años

Panamá- Detención provisional fue la medida cautelar impuesta por un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Colón contra un Sahila de 64 años de edad, líder de la Comarca Guna Yala, en un caso relacionado con la violación de una niña de tan solo 10 años.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Ustupu, donde el líder indígena, quien es tío político de la menor, habría abusado sexualmente de la víctima en la mañana del 7 de febrero de este año.

Durante la audiencia inicial, la defensa legal del Sahila presentó un recurso de apelación para solicitar un cambio de medida cautelar. Sin embargo, en una decisión unánime, el Tribunal de Apelaciones confirmó la detención provisional para el imputado.

La Personería Municipal de Guna Yala logró demostrar ante el tribunal que el adulto mayor es el presunto autor del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada contra la menor de 10 años, delito por el cual fue imputado formalmente.

En la audiencia de apelación, la Personería de Guna Yala expuso ante los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones las razones por las cuales el imputado debía permanecer detenido, argumentando los riesgos procesales y la gravedad del hecho. Tras evaluar los argumentos, se decidió mantener la medida cautelar aplicada en primera instancia por el Juzgado de Garantías.