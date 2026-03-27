Sucesos - 27/3/26 - 08:38 AM

Se entregan 2 condenados por caso "Pinchazos"

Ambos eran requeridos desde el año 2015, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia organizada los llamó a indagatoria dentro del caso Pinchazos. Ninguno compareció.

 

Por: Redacción / Crítica -

Después de más de una década evadiendo a la justicia, Ronnie Rodríguez Mendoza, alias “Lidier”, y William “Piti” Navarro se entregaron anoche en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón. 

Ambos eran requeridos desde el año 2015, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia organizada los llamó a indagatoria dentro del caso Pinchazos. Ninguno compareció en ese momento, y desde entonces figuraban como prófugos, con órdenes de detención emitidas por el extinto Juzgado Décimo Sexto Penal, las cuales se mantenían vigentes.

De acuerdo con las investigaciones, tanto Rodríguez como Navarro fueron señalados de participar en la interceptación de comunicaciones de al menos 150 personas, dentro de un proceso que también involucró a exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional. 

En ese expediente, ambos fueron condenados a 5 años de prisión, fallo que fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades los vincularon con el manejo del llamado equipo Pegasus, un sistema adquirido a una empresa israelí y que, según las pesquisas, era utilizado desde oficinas del Consejo de Seguridad para realizar escuchas a dirigentes políticos y otras personas. 

Este caso también incluyó al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue investigado, pero posteriormente declarado no culpable en 2 juicios.

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