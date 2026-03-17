Sucesos - 17/3/26 - 11:29 AM

Se fugó el sábado y cayó el martes: La libertad solo le duró 38 horas

Según confirmó la Policía Nacional, Soto se evadió alrededor de las 2:00 p.m. del pasado sábado 15 de marzo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Los sueños de libertad de Enrique Raúl Soto solo le duraron unas cuantas horas, luego de que se fugara del Centro Penitenciario La Joya, ubicado en Panamá Este.

Según confirmó la Policía Nacional, Soto se evadió alrededor de las 2:00 p.m. del pasado sábado 15 de marzo y, tan solo 38 horas después, a las 4:00 a.m. de este martes, fue recapturado en las inmediaciones de La Gran Estación de San Miguelito por unidades de servicio que se encontraban en el área.

A la condena de 25 años de prisión que Soto purga por diversos delitos, entre ellos posesión ilícita de arma de fuego y droga, se le sumarán otros 5 años por el delito de evasión.

Tras la recaptura, el evadido fue conducido a la subestación de Policía Rolando Martínez, en el corregimiento de Paraíso, distrito de San Miguelito, para luego ser remitido a las autoridades correspondientes.

 

 

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