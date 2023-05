Sujeto encañona estudiante en el Corredor Norte; lo agarraron

Panamá- Un individuo que fue captado en video cuando encañonó a un estudiante en pleno Corredor Norte, en el distrito San Miguelito, fue aprehendido este miércoles por unidades de la Policía Nacional, en el sector de La Providencia, en el corregimiento Belisario Porras.

Según confirmó el subcomisionado Eduardo Arosemena, Jefe de la Zona Policial de San Miguelito, una vez que la entidad se enteró de que este video circulaba en redes sociales, empezaron a investigar el caso y a realizar operativos, a través de los cuales lse ogró ubicar al sospechoso.

En el video se observa como un sujeto, mayor de edad, que viste pantalón bermudas de color verde, camiseta blanca con magas de crema y calzando chancletas, intersepta al estudiante del Instituto Rubiano que acababa de bajarse del bus, en pleno Corredor Norte, próximo a la salida de Tinajitas.

Sin importarle que había personas observando lo que ocurría, desde sus automóviles y 'chivas', el sujeto camina hacía es estudiante llevando una pistola en la mano derecha y una vez que lo tuvo a su alcance, lo encañó. El estudiante lo enfrentó, ambos intercambian palabras, forcejean y después el sujeto se va caminando, sin ningún apuro.

Mientras esto ocurría, un grupo de personas que se transportaban en un 'chiva' le solicitaron al conductor del colectivo que no se moviera del sitio para no dejar solo al estudiante hasta que el sujeto no se fuera, al tiempo que otros rezaban para que el individuo no le disparara al adolescente.

"Se cree muy malito, todo porque tiene pistola", dijo una de las pasajeras de la 'chiva' cuyo conductor decidió quedarse en el sitio para velar por la seguridad del estudiante.

Ahora le corresponderá al Ministerio Público investigar qué motivo este suceso y determinar qué cargo se le imputará al agresor.

#SucesosCri ¡De terror! Un sujeto le cayó a un estudiante con un arma, esto frente a la mirada de personas en un bus. El hecho se dio por el Corredor Norte. "¿Qué le pasa a la juventud?", han dicho. @ProtegeryServir pic.twitter.com/oqaWbvmxiO — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) May 24, 2023

El Subcomisionado Eduardo Arosemena, Jefe de la Zona Policial de San Miguelito, se refiere a la aprehensión de una persona quien se observa a través de diferentes redes sociales, con un arma de fuego forcejeando con un estudiante. #DenunciaElDelito pic.twitter.com/ZAfUsfIfcv — Policía Nacional (@ProtegeryServir) May 24, 2023

