Sucesos - 13/3/26 - 10:20 AM

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa

Un hermano de la víctima llegó a la vivienda, ubicada en la comunidad de San Martín, en El Roble de Aguadulce, provincia de Coclé y lo encontró muerto..

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La tristeza embarga a la familia de un hombre de 37 años, de apellido Cedeño, quien fue encontrado sin vida dentro de su casa con una herida de arma blanca en el cuello.

El macabro hallazgo se produjo alrededor de las 6:00 p.m. de ayer, cuando un hermano de la víctima llegó a la vivienda, ubicada en la comunidad de San Martín, en El Roble de Aguadulce, provincia de Coclé.

Al ingresar, el familiar encontró el cuerpo sin vida en el interior de la casa, en medio de un charco de su propia sangre. De inmediato, solicitó auxilio a través del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911); sin embargo, al llegar los paramédicos, solo pudieron confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Personal de la Fiscalía de Coclé se hizo presente en la escena para efectuar el levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de este hecho.

 

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