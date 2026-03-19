Sucesos - 19/3/26 - 03:22 PM

Ubican abandonada camioneta de conductor que baleó chofer de chiva

El hecho se dio en medio de una situación de tránsito que inició en el sector de Nuevo Chorrillo, y culminó más adelante del puente de Nuevo Arraiján.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La camioneta blanca cuyo conductor le disparó ayer al chofer de una chiva de pasajeros fue ubicada este jueves en el sector de Burunga, Arraiján, en Panamá Oeste, según confirmó la subcomisionada Keyla Martínez, de la Policía Nacional.

El hecho se dio en medio de una situación de tránsito que inició en el sector de Nuevo Chorrillo, debido a que, al parecer, el colectivo no le dio paso para cambiar de carril. La discusión culminó más adelante, en el puente de Nuevo Arraiján, donde el conductor de la camioneta disparó contra el colectivo e hirió al conductor en el pie izquierdo.

Ayer se informó que solo el conductor de la chiva había resultado herido, pero hoy la subcomisionada Martínez confirmó que fueron dos las víctimas de este atentado.

Se detalló que, según versiones tanto del conductor como de los pasajeros, quien manejaba el vehículo particular no les permitía rebasar, lo cual es analizado por las autoridades para determinar si hubo una conducción temeraria.

Al conocer el hecho, unidades policiales del distrito de Arraiján iniciaron un férreo operativo y lograron ubicar el auto particular en el sector de Burunga, donde se procedió con la retención de este para investigación

El caso fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, quienes continuarán y profundizarán las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de la persona que conducía y disparó al trabajador del volante.

Te puede interesar

Exdirector del Ifarhu y comerciante aprehendidos por malversar más de $145 mil

Exdirector del Ifarhu y comerciante aprehendidos por malversar más de $145 mil

Marzo 19, 2026
Alumna apuñala a otra frente a directivo de escuela en Veraguas

Alumna apuñala a otra frente a directivo de escuela en Veraguas

Marzo 19, 2026
Ubican abandonada camioneta de conductor que baleó chofer de chiva

Ubican abandonada camioneta de conductor que baleó chofer de chiva

 Marzo 19, 2026
Cayó 7 meses después de que lo grabó cámara cuando mató a hombre

Cayó 7 meses después de que lo grabó cámara cuando mató a hombre

 Marzo 19, 2026
Por colaborar con un homicidio en la Feria de Colón, quedó detenido

Por colaborar con un homicidio en la Feria de Colón, quedó detenido

 Marzo 19, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré
'Margarito' perdió la vista; albergue en el que está necesita mucha ayuda

'Margarito' perdió la vista; albergue en el que está necesita mucha ayuda
¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera

¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera
Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios

Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí