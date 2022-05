Un solo hombre vinculado a desaparición de tres mujeres en Chiriquí

El Fiscal Primero Superior de Chiriquí, Hernán de Jesús Mora indicó que un solo hombre sería el responsable de la desaparición de tres mujeres en la provincia de Chiriquí.

Se está en etapa de investigación de tres casos puntuales relacionado con Anabel Valdivia, de 28 años, quien desapareció en agosto del año pasado, Astry Tugry, de 21años, desaparecida en octubre del 2021 y Viviana Gallardo, de 17 años, quien fue vista por última vez, en noviembre del año pasado.

El fiscal informó de la detención de una persona debidamente vinculado a este hecho, la cual está bajo investigación por el delito de privación de libertad. Sin embargo, adelantó que podría enfrentar dos audiencias de control de garantías la próxima semana y formularse cargos por la desaparición de otras dos mujeres.

"Ya se solicitó la audiencia de imputación de cargos y el día 12 de mayo tenemos una audiencia y el 20 de mayo es la siguiente audiencia, indicó.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad





Tres mujeres y un hombre

Las tres mujeres que se mantienen desaparecidas son de diferentes regiones de la provincia de Chiriquí, pero tienen en común la juventud y los rasgos indigenas, además de que fueron citadas, vía telefónica, para laborar.

Las investigación arrojan que "las tres mujeres habrían sido engañadas con una promesa de trabajo, ya que necesitaban de un ingreso económico y debido a la situación fueron cayendo", dijo el fiscal.

Las autoridades no han logrado ubicar a las tres mujeres por lo que el único señalado es imputado por privación de libertad y no por homicidio.

Aclaró a la población que "no se debe esperar 24 horas para presentar una denuncia por desaparición, ya que ninguna desparición es considerada sin sentido, es de mucha preocupación y no esperen que transcurra ese tiempo para poner en conocimiento de la autoridad.



Contenido Premium: 0