Sucesos - 27/3/26 - 03:18 PM

Unidades sanitarias no ejecutadas en Colón desatan investigación por peculado

En la vivienda, propiedad de uno de los contratistas de la entidad, el personal de la Fiscalía, en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional, recopiló indicios claves para la investigación.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una residencia ubicada en el corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá, fue allanada este viernes por la Fiscalía Anticorrupción como parte de una investigación por peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), por incumplimiento de contrato.

En la vivienda, propiedad de uno de los contratistas de la entidad, el personal de la Fiscalía, en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional, recopiló indicios claves para la investigación.

La investigación del caso fue iniciada luego de que, entre los años 2016 y 2018, a la empresa contratista se le adjudicara un proyecto para la construcción de 86 unidades sanitarias y 4 especiales para personas con discapacidad, en el corregimiento de María Chiquita, distrito de Portobelo, en la provincia de Colón. Sin embargo, el proyecto no se ejecutó, lo que representó una afectación económica al Estado de aproximadamente $85 mil.


 

 

 

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