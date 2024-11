VENÍAN DE UN JUEGO Y MUEREN 2 EN VUELCO

Después de un encuentro deportivo en la comunidad de La Cucurucha, distrito de Las Palmas, se produjo una tragedia en la que dos personas perdieron la vida y ocho más resultaron con golpes y heridas en distintas partes del cuerpo, lo que las mantiene hospitalizadas bajo observación médica.

Un vehículo tipo pick-up, propiedad de la Junta Comunal de Agua de Salud, en la comarca Ngäbe Buglé, protagonizó el aparatoso vuelco en la vía hacia la región comarcal.

El conductor marcó 98 mg/dL en la prueba de alcoholemia. Los fallecidos eran esposos y dejan huérfanos a dos hijos.

Los ocupantes del vehículo, en su mayoría eran jóvenes que habían participado en un evento deportivo en la comunidad de La Cucurucha, en Las Palmas.

En tanto, la indígena, Juana Melissa Santos, de 24 años, falleció alrededor de las 6:00 a.m. de ayer, luego de ser atropellada por el conductor de un pick-up en Paso Ancho, provincia de Chiriquí.

La mujer se lanzó a la calle donde fue atropellada. Juana iba acompañada por otra persona que la sostenía de las manos; sin embargo, en cuestión de segundos, se le soltó y se arrojó a la vía, según dijo la testigo.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio