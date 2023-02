Violencia sin fín: Muere policía y preso en lucha de bandas

El subteniente de control de multitudes de La Joya, Jean Carlos Valdés Gobea y el privado de libertad Damark Vladimir Howard Joseph, fallecieron en medio de disputas entre bandas rivales que se registraron en los centros penitenciarios La Joya, y La Nueva Joya.

Además dos privados de libertad y dos policías resultaron heridos.

El Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino indicó que los policías quedaron en medio de un fuego cruzado de una celda a otra en los pabellones 1 y 2,

Más temprano se indicó que el enfrentamiento comenzó cuando un reo salió del pabellón 7 de La Joya para abrir fuego contra unidades policiales que conducían a otro reo.

En el intercambio de disparos, el subteniente Valdés Gobea recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar mientras que el subteniente Edwin Núñez recibió disparos en el abdomen y tórax, y se encuentra hospitalizado.



LA JOYA

El primer tiroteo desencadenó otra situación de violencia en el Sector A de La Nueva Joya, donde Damark Vladimir Howard Joseph, condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio, fue identificado como el privado de libertad muerto.

De acuerdo a lo informado, Joseph recibía clases en el área educativa del INADEH cuando tres privados de la mediana 2 le efectuaron detonaciones, impactándolo en varias ocasiones.

A pesar de ser trasladado de urgencia a la Clínica Virgen de La Merced, este lamentablemente falleció.



REQUISAS EN LOS PENALES

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) llevó a cabo un operativo conjunto entre los Estamentos de Seguridad y el Ministerio de Gobierno en ambos centros penitenciarios

Como resultado de estas acciones, se encontraron armas de fuego,



Se encontró una pistola calibre 25, marca Phoenix Arms, Ontario S.A, modelo Raven, serie no visible, con un proveedor y 4 municiones; una pistola calibre 9 mm, marca Browning, modelo 83, serie no visible, sin mpuñadura, con 1 proveedor y 13 municiones; una pistola cal. 9mm, Glock 15, serie no visible, con 1 proveedor y 10 municiones; y un revolver calibre 38, con 5 municiones, serie no visible, marca no visible.

La policía está investigando el origen de estas armas y se ha reforzado la vigilancia en la zona para garantizar la seguridad de la población.

También se anunció la suspensión hasta nuevo aviso todas las visitas de familiares al Complejo Penitenciario La Joya.

POLICIA PIERDEN A UNA UNIDAD

Por su parte, el Director General de la Policía Nacional, John Dornheim en nombre de todos los miembros de la institución lamentó el fallecimiento del Teniente Post Mortem Jean Carlos Valdés Gobea.

"La Familia Policial se une al dolor de su pérdida". Hasta luego Compañero, Misión Cumplida, dijo.