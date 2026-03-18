Sucesos - 18/3/26 - 11:49 AM

Violenta colisión y vuelco en Capira deja 2 heridos

Unidades de las estaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, regional de Capira, brindaron los primeros auxilios a los heridos.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Una colisión y vuelco ocurridos en horas de la madrugada del miércoles en la Carretera Interamericana, a la altura de Villa Carmen de Capira, dejó el saldo de dos personas lesionadas. En este accidente también está involucrado el conductor de un camión articulado.

Unidades de las estaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, regional de Capira, brindaron los primeros auxilios a los heridos. Las víctimas fueron evacuadas a un centro médico para su evaluación en una ambulancia privada que prestó colaboración.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAMER) también estuvo presente en el sitio, ofreciendo asistencia durante la respuesta a la emergencia.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para levantar el informe y deslindar responsabilidades.

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