Tips sobre ciberseguridad para que no lo agarren de pendejo

Las compras por internet a nivel local y en el exterior han ido en aumento y se han convertido en una de las opciones preferidas de los usuarios a la hora de adquirir nuevos productos. Así como el e-commerce ha crecido y se ha consolidado en tiempos de pandemia, también lo han hecho quienes aprovechan estas transacciones virtuales para cometer delitos.

Meses atrás, el fiscal Igor Blanco, de la Fiscalía contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática había confirmado que “durante la pandemia, los ciberataques subieron un 200%”. Según PandaLabs, el Laboratorio de Panda Security, ha habido una oleada de ataques de phishing con el objetivo de robar cuentas de Amazon y datos bancarios de los usuarios.

Con el aumento del ciberdelito, deben reforzarse los cuidados para que las compras online sean seguras. Desde AIRBOX Compras Por Internet, expertos en el rubro y en e-commerce logistics, expresaron que es necesario mantenerse alerta a las señales de posibles estafas y llevaron tranquilidad por el aumento de los casos.

“Las tendencias del mercado indican que el 50% de las eCommerce este año se habrán concentrado en tres plataformas: Amazon, Ebay y Walmart. Allí nace el interés de quienes tienen intenciones de cometer delitos por robar datos de usuarios de esas páginas webs”, explicó Keith Blume, fundador y director de AIRBOX.

Según comentó Blume, la modalidad elegida por los estafadores para robar cuentas de Amazon es enviando un correo haciéndose pasar por la empresa, avisando sobre una compra no autorizada o brindando una oferta especial. En este caso, los ciberdelincuentes invitan al usuario a crearse una cuenta nueva en Amazon Business para acceder a un descuento.

En cualquiera de los casos, los estafadores comunican que se necesita confirmar la cuenta de Amazon para proceder y solicitan los datos de acceso. “Nunca debe compartirse esta información, la empresa nunca la solicitará ni por mail ni por teléfono, ya que es personal de cada usuario”, advirtió Blume.

Adicionalmente, recomendó que siempre debe asegurarse que el correo electrónico desde donde llegan las noticias u ofertas sea el original: en el texto que aparece después de la @ suele aparecer la dirección de origen, se debe comprobar si es correcto. Si la URL que integra el cuerpo del correo no es de la empresa, altera parte de su nombre o las imágenes de los iconos no tienen buena calidad, no ingreses.

Recomendaciones para aumentar la ciberseguridad

● Utiliza una conexión a Internet segura: para realizar compras que involucran tus datos personales, no navegues a través de redes WiFi públicas que no se encuentran protegidas con contraseña, hazlo desde tu casa u oficina.

● Mantén tus equipos actualizados y protegidos ya sea desde la computadora o desde el celular, lo mejor es tener el sistema operativo actualizado y utilizar un antivirus.

● Compra en sitios web con buena reputación: para realizar compras online, siempre debes fiarte de dónde la realizas. Debes comprobar si la URL o el link coinciden con la web donde crees estar. Si la web es reconocida y con buena reputación, será más confiable.

● Revisa la política de privacidad y las devoluciones.

● No sigas los enlaces de correos y anuncios: en el último tiempo, han crecido las estafas a través de correos electrónicos. Debes asegurarte que, si recibes una oferta por e-mail, sea de la página web correcta y no de alguien que quiere engañarte.

● Utiliza servicios de envío confiables y legales para evitar problemas con la importación de productos: empresas que tengan licencia courier. También debes exigir la copia del pago de impuestos para comprender que todo esté en regla.

● Comprueba que la web ofrece información clara sobre las características del producto, gastos de envío y costes adicionales, plazos de entrega, modalidades de pago.

● Busca opiniones de otros usuarios para conocer su experiencia con esa tienda online.

● Confirmar que la tarjeta de crédito que utiliza tiene seguros contra fraude y hasta qué límite también es una manera de prevenir. En AIRBOX se da la opción de comprar con sus propios agentes de compra, usando su tarjeta de crédito que tiene seguro contra fraude sin límites y ellos se encargan de realizar los trámites pertinentes si algo llegara a ocurrir.

● Si usted es víctima de estafas, denuncie su caso inmediatamente a las entidades correspondientes.