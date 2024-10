Día de los Difuntos en Panamá: Misas, horarios y rutas

Este 2 de noviembre en Panamá se conmemora el Día de los Difuntos, fecha para recordar a los seres queridos que ya no están en este mundo.

Ceremonias religiosas, actos y visitas a los diferentes cementerios municipales y privados, a nivel nacional, son parte de lo que se realiza este día.

En las distintas iglesias católicas se realizan misas en memoria de los difuntos, donde asisten deudos y familiares.

Además, instituciones gubernamentales organizan actos protocolares para rendir tributo a próceres de la patria y figuras que han dejado una huella significativa en la historia de Panamá.

LEE TAMBIÉN: Polleras, cutarras y la coleta, lo más buscado en 'Salsipuedes'

En marco a este día te dejamos algunas actividades y misas que se tienen en la agenda para este 2 de noviembre. Visitas a criptas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

-Actos protocolares: Rinden homenaje a Manuel Amador Guerrero, el primer presidente de la República de Panamá. Miguel Antonio Bernal será el orador principal de los actos oficiales conmemorativos del Día de los Difuntos, pronunciará su discurso en el tradicional mausoleo de Amador Guerrero, ubicado en el cementerio Amador, en El Chorrillo.

-Arquidiócesis de Panamá: Misa y Responsorio Lírico por nuestros fieles difuntos, el sábado 2 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., en la Catedral Basílica Santa María la Antigua. La misa será presidida por el monseñor José Domingo Ulloa.

-Basílica Don Bosco: Se realizan las misas Gregoriana, en cuatro horas (7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m y a las 5:00 p.m.) Visita a las cripta serán de 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

-Jardín de Paz: Celebración Religiosa en la Capilla Nichos, de 9:00 a 11:00 a.m., a las 10 será el lanzamiento de globos.

-Cementerio Praderas de La Paz: Santa misa en honor a los difuntos, a las 10:30 a.m., en todas sus sedes (David, Cabima y Pacora).

-Parque del Recuerdo (Milla 8); La eucaristía arranca a las 10:00 a.m. y al finalizar la música en vivo (violín y saxofón) acompañará a un recorrido por los jardines y criptas. Además, habrá toma de presión, talla y glucosa.

Rutas hacia el Cementerio Municipal de San Miguelito

-En tanto, la Alcaldía de San Miguelito anunció una ruta especial de buses hacia el Cementerio Municipal de San Miguelito. De 8:00 a.m. a 2:30 p.m.

Las paradas serán: Estación del Metro San Isidro (ambos lados), Estación del Metro Villa Zaita (ambos lados) y piquera en la entrada de Chivo Chivo.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio