Panameños deben beber con moderación y no alocarse con el guaro

Llegó la época del año en que la gente celebra, goza y disfruta a más no poder, sin embargo, para muchos es momento de desenfreno con la bebida sin ningún control, por lo que un consumo responsable debe ser una gran prioridad para evitar cometer accidentes.

LEE TAMBIÉN: Identifican una clave de cómo el ejercicio protege del envejecimiento

Publicidad

Eduardo Méndez, especialista en consumo responsable de bebidas alcohólicas en Latinoamérica, junto a la Fundación Saber Beber Panamá, brindó tips importantes en el conversatorio III Jornada de Consumo Responsable Alcohol en Fiestas Navideñas.

El experto hizo un llamado de conciencia sobre la importancia de la moderación en la ingesta de bebidas alcohólicas durante esta Navidad, brindando información, tips y recomendaciones para celebrar estas fiestas decembrinas sin que dejen de ser una grata experiencia. Durante el espacio, el experto en consumo responsable Eduardo Méndez, sostuvo la importancia de saber cuánta cantidad de alcohol se consume, ya que la cantidad consumida es lo que define la intensidad de los efectos y así mantener un consumo adecuado de alcohol.

"No hay una cantidad recomendada que se pueda decir deban consumir, pero debemos tener en cuenta evitar consumir medicinas, pues esto puede causar un colpaso en el cuepro y generar efectos letales.La segunda es consumir sustancias ilícitas, porque no sabemos de qué está elaborada esa droga. Las bebidas energizantes en concentraciones puede ser excesiva", dijo.

Méndez también resaltó que existen factores de absorción que afectan e influyen en la aparición de los efectos del alcohol más en unas personas que en otras tales como la altura, pues una persona baja muestra o se afecta más rápidamente por el alcohol que una persona alta, aunque tomen la misma cantidad de alcohol, otro de ellos es la condición físicas. Las personas más gordas sufren mayor cantidad de efectos producidos por la ingesta de alcohol que una persona delgada, esto está relacionado a la condición física pues las personas que se ejercitan presentan menos niveles de grasa en su cuerpo, tomando en cuenta que el alcohol se diluye en el agua y no en la grasa, entre otros factores.

“En la Fundación Saber Beber sabemos que con la proximidad de las fiestas de Navidad y fin de año aumentan los encuentros sociales y familiares, por ello nuestro objetivo es crear conciencia en la sociedad sobre el consumo responsable de alcohol, a través de iniciativas y programas que contribuyen a informar y sensibilizar sobre la importancia de la moderación” mencionó Marcela Vallarino, presidenta de la Fundación Saber Beber.

En el espacio el experto brindo algunos tips y recomendaciones a tomar en cuenta con el propósito de que las personas puedan evitar situaciones de riesgo como no alternar el consumo de bebidas alcohólicas con agua o sodas, no manejar después de haber consumido bebidas alcohólicas, beber a una velocidad moderada, consumir alimentos antes de tomar alcohol, no mezclar distintos tipos de licor y no consumir alcohol si eres menor de 18 años.