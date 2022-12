Aaron Judge se queda con los Yankees de Nueva York

El juez emitió su fallo: Seguirá sesionando en el Bronx.

Aaron Judge permanecerá con los Yanquis de Nueva York tras llegar a un acuerdo por nueve años y 360 millones de dólares, de acuerdo con una persona cercana al acuerdo.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: "Marruecos es un equipo muy competitivo"



La fuente habló con The Associated Press el miércoles, con la condición de permanecer en el anonimato, en vista de que no se ha anunciado oficialmente el convenio con el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Judge devengará 40 millones de dólares por temporada, el mayor promedio anual para un pelotero que no sea pitcher en la historia. El contrato queda sólo por debajo del alcanzado por Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles, por 426,5 millones de dólares, y del suscrito por Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles, por 365 millones, en la lista de los más cuantiosos de la historia.

Antes de la temporada anterior, Nueva York ofreció a Judge un acuerdo de largo plazo que sumaba 213,5 millones de dólares en siete años, de 2023 al 29. Pero lo rechazó en las horas previas al juego inaugural en abril.

NO DEJES DE LEER: Atlético Nacional busca hoy aumentar ventaja en Serie Final

Judge, de 30 años, llegó a la agencia libre después de una de las mejores temporadas en la historia del béisbol, batiendo un récord de la Liga Americana de 62 jonrones para romper la marca establecida por Roger Maris en 1961. Judge ganó su primer premio MVP al batear .311/.425/ .686 con 131 carreras impulsadas líderes en la Liga Americana.

La temporada histórica de Judge se produjo después de que el jardinero central no lograra una extensión de contrato con los Yankees antes del Día Inaugural, y el gerente general Brian Cashman reveló públicamente que la oferta de extensión final del equipo era de siete años y $213,5 millones.

Contenido Premium: 0